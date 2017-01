Congo-Brazzaville: ICACI - Le budget 2017 arrêté à plus de douze millions francs CFA

L'Institut congolais de l'audit et du contrôle interne (ICACI) a adopté, le 14 janvier, son budget exercice 2017. Il s'élève en recettes et en dépenses à la somme de douze millions cent cinquante mille francs CFA, et sera consacré entre autres à vulgariser la culture de l'audit dans le pays à travers les formations et conférences.

Cette somme permettra à ICACI de réaliser, dans le cadre de la promotion de l'audit interne au Congo, un certain nombre d'activités, parmi lesquelles l'organisation des séminaires de formation, des colloques, des congrès ou de conférences-débats, ainsi que d'autres activités connexes sur l'audit interne.

La vision des membres de cette organisation est de faire de ICACI, une organisation très efficace et digne, capable de booster le secteur de l'audit interne au sein du secteur privé et public congolais, avec l'ambition de se positionner comme structures d'appui à la bonne gouvernance des entreprises et des organisations.

« L'Institut congolais de l'audit et du contrôle interne (ICACI) aura 10 ans en juin 2017. Nous avons tout vécu, et avons tenu ferme jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons dire désormais que nous avons une certaine expérience de l'organisation, et que nous voulons passer à une nouvelle étape qui a commencé depuis l'entrée de cette année 2017 », a souligné le président de cette structure, Etienne Koti, qui a dirigé les travaux.

Hormis le budget adopté, le Conseil d'administration a examiné aussi d'autres points, notamment le procès-verbal, le suivi des recommandations et autres documents issus du dernier Conseil d'administration.

Par la même occasion, les membres du Conseil d'administration ont statué sur le compte rendu de l'assemblée générale de novembre 2016, le rapport d'activités de la même année, les projets de partenariats ainsi que l'affiliation de l'ICACI à « The Institute of Internal Auditors ».

Créé en juin 2017, l'ICACI vise entre autres missions, à être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des organisations professionnelles des institutions réglementées et des régulateurs ; à améliorer la crédibilité des services d'audit interne et le professionnalisme des auditeurs internes.

Cet institut a aussi pour objectif d'encourager la recherche ; de coopérer avec les universités, les grandes écoles, les entreprises et les organismes professionnels, mais surtout à être à l'écoute de leurs attentes et préoccupations.

Il fait partie des 20 instituts représentants 19 pays, parmi lesquels la Belgique, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, le Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la France, le Liban, le Luxembourg, le Mali, le Maroc et le Sénégal.