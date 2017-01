Congo-Kinshasa/Maroc: RDC-Maroc en chiffres - 4 victoires pour les Lions et 2 pour les Léopards

Les Léopards de la RDC occupent la première place du groupe C après leur succès face aux… Plus »

Le 27 aout 1989, pour le compte du groupe D, le Maroc et la RDC s'étaient séparés sur le score d'un but partout. En juin de la même année, les deux nations s'étaient quittées par le même résultat.

En 1992, Congolais et Marocains étaient logés dans le groupe B. Ils s'étaient séparés dos à dos (1-1). Quatre ans plus tôt, les deux pays s'étaient retrouvés dans le groupe A. Le même score d'un but partout avait encore départagé les deux adversaires. Le même score a été enregistré en 1972.

La RDC et le Maroc se sont affrontés quatre fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions d'Atlas ont un léger avantage avec une victoire et trois matches nuls entre les deux pays.

Une compétition qui se déroule au Gabon jusqu'au 5 février. En douze confrontations, toutes compétitions confondues, les deux pays se sont séparés six fois par un match nul. Un léger avantage côté marocain avec 4 victoires et deux pour les Congolais. Radio Okapi vous propose les chiffres entre les deux nations.

