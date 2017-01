Congo-Kinshasa/Maroc: CAN 2017 - RDC vs Maroc en Direct

Les Léopards de la RDC et les Lions de l'Atlas s'affrontent lundi 16 janvier à Oyem (Gabon) pour le compte de la première journée de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017. « Un match costaud », reconnait le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge.

Le capitaine des Léopards, Youssouf Mulumbu indique également que le match sera difficile. Maisl il invite ses coéquipiers à fouler la pelouse avec un esprit des conquérants.

Du côté marocain, le sélectionneur prend aussi au sérieux son adversaire du jour. Nous allons joueur contre « un adversaire de taille », a affirmé Hervé Renard, champion de la CAN en 2013 et 2015, respectivement avec la Zambie et la Côte d'Ivoire.

La RDC est troisième de la dernière édition de la CAN à la CAN alors que le Maroc n'a plus franchi le premier tour depuis la phase finale d'une CAN depuis 2004.

En douze confrontations, toutes compétitions confondues, les deux pays se sont séparés six fois par un match nul. Un léger avantage côté marocain avec 4 victoires et deux pour les Congolais. Radio Okapi vous propose les chiffres entre les deux nations.

Radio Okapi vous propose le direct de cette rencontre. Veuillez actualiser votre page pour avoir les nouvelles informations.

Pour cette première journée de la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Cédrick Bakambu, Fabrice Nsakala, Remy Mulumba et Merveille Bope sont titulaires.

Le 11 de départ de la RDC : Ley Matampy, Issama Mpeko, Fabrice Nsakala, Marcel Tisserand, Kabananga Junior, Gabriel Zakuani, Remy Mulumba, Cédrick Bakambu, Merveille Bope, Firmin Mubele, Chancel Mbemba.

00': Le coup d'envoi est donné et le Maroc obtient déjà le premier coup franc. Il est vite joué mais c'est sans conséquence pour la RDC. La balle de Boussoufa choisit le décor.

2': La frappe du Maroc touche la barre transversale. Matampi n'avait rien vu.

10': La RDC subit le jeu. Le Marocain Boussoufa est presque le seul maitre sur le terrain. Toutes les balles passent par lui.

Hervé Renard a fait confiance à Monir (Gardien), Hamza, Manuel Marquan, Mehdi Amine, Ghanem Saiss, Karim el Ahmadi, M'bark Boussoufa, Omar el Kadouri, Nabil Dirar, Aziz Bouhaddouz, Mehdi François.

13': le milieu de terrain congolais ne sert pas les attaquants. Bakambu n'a pas encore touche de balle. Sur l'une des rares fois que la RDC voit le carré du Maroc, elle passe par les côtés et trouve Firmin Mubele qui n'arrive pas à effacer le défenseur des Lions de l'Atlas.

16': Coup franc pour le Maroc. Il est tiré dans le point de pénalty mais la tête de Da Costa choisit encore le décor.

18': Un autre coup franc pour le Maroc. On trouve le point de pénalty. La défense congolaise s'interpose.

20': Le maroc amorce une attaque vers le côté droit de Nsakala, un attaquant trouve son coéquipier dans la surface mais la défense se dégage.

25': Le Maroc obtient une nouvelle fois un coup franc.Boussoufa se charge de le tirer. La de Dacosta passe à côté.

26': Première frappe e la RDC avec Cédrick Bakambu. Le gardien Monir capte net la balle.

27': Deuxième tentative congolaise avec Mbemba Chancel mais qui ne trouve pas de cadre. La RDC tente de sortir de son camp.

37': Corner (5e) pour le Maroc. Repoussé par Kabanga. Pour l'instant c'est zéro corner pour la RDC.

40': Un 6e corner pour le Maroc. Hamza prend de vitesse Issama. Carcela Mehdi se charge de la jouer. La défense congolaise se dégage.

43': Attaque de la RDC mais Ghanem sort le danger.

45': 0-0. L'arbitre indique une minute de temps additionnel. La RDC en profite pour se jeter dans l'attaque et obtient son premier corner. Da Costa sauve le Maroc.

Reprise de la partie.

46': Le Maroc reprend la partie avec les mêmes intentions que la première période. Sur une balle de contre, Matampi plonge et boxe la balle. Une autre attaque marocaine contraint la défense congolaise à se déployer pour sauver le danger. Nsakala écope d'un carton jaune.

54': Junior Kabananga marque. Buuuutttttt

Mubele est parti sur son côté gauche. Sa frappe touve le poteau du Maroc. Munir, le portier marocain le dégage. Kabananga surgit dans la surface de réparation pour l'ouverture du score.

58': Comme un lion blessé, le Maroc se lance dans l'attaque. Bouhaddouz et Boussoufa ne parviennent pas à inquiéter Matampi et Zakuani. Toujours 1-0 en faveur de la RDC.

61': Après Junior Kabananga, c'est Fabrice Nsakala qui se tord des douleurs. Le défenseur congolais est sorti sur une civière. Il fait signe pour demander un remplacement.

64': Le Maroc obtient un coup-franc intéressant à quelques mètres de l'entrée de la surface de réparation. Joyce Lomalisa remplace Nsakala. Carcela trouve le décor.

69': Youssef El Nesry frappe de loin et Matampi se jette sur la balle et son pied chasse le ballon. Une reprise du même joueur voit le décor.

71': Maghoma remplace Kabananga, sorti sur blessure. Lomalisa avertit. Carton jaune pour avoir trainé avec la balle au lieu de faire la touche.

74': Nouveau coup-franc pour Boussoufa et le Maroc. La frappe de Dacosta est repoussée par Lomalisa.

76': Dernier changement de Florent Ibenge. Bakambu cède sa place à Mbokani.

80': A peine entré, Lomalisa est expulsé pour une faute sur un attaquant marocain. La RDC jouera les 10 dernières minutes à 10 contre 11.

82': Gabriel Zakuani se plaint d'une blessure. Il sort aussi sur une blessure comme Nsakala.