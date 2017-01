Burkina Faso: Le PAM développe un projet autour du lait pour la nutrition des enfants

Au Burkina Faso, dans une région où les taux d'inscription scolaire sont très faibles, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a mis en place des cantines scolaires pour réduire le taux de malnutrition et garder les enfants à l'école. Pour obtenir de meilleurs résultats, il s'est associé à un groupe de femmes spécialistes du traitement du lait.

Le 'projet laitier', appelé dans ce pays « l'or blanc du Sahel », a débuté en 2015 à Dori, l'une des zones les plus pauvres et les plus vulnérables au Burkina Faso.

Ce projet implique l'utilisation de produits locaux dans les repas scolaires : chaque jour, 3.460 enfants, inscrits dans plus de 20 écoles de la région, reçoivent des yaourts produits localement.

« Nous sommes très satisfaits des résultats de ce projet. Il y a un an, il était difficile d'imaginer que nous puissions servir du yaourt frais à tous ces enfants chaque jour.

Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour l'élargir à des milliers d'autres enfants à travers le Sahel, mais la communauté a pris en main le projet », s'est félicité le Directeur du PAM au Burkina Faso, Jean Charles-Dei.

Pour sensibiliser le public à ce projet et aux efforts du PAM pour éliminer la faim, Christian Abegan, un chef de renommée internationale, a préparé un menu spécial à base de produits locaux pour les enfants de Dori le 12 janvier.

« Pour moi, la cuisine est un acte d'amour, et je veux juste partager cette émotion avec ces enfants et ce village. J'ai été inspiré par leurs efforts conjoints pour construire une meilleure communauté et donner à leurs enfants la possibilité d'avoir une vie saine », a-t-il expliqué.

Au Burkina Faso, le taux national de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans a augmenté pour atteindre 10,4% en 2015.

Le taux de retard de croissance causé par la malnutrition chronique était de 30,2%. Une étude dirigée par l'Union africaine a conclu que la dénutrition chez les enfants coûtait au pays environ 7,7% du PIB par an.