Guinée Bissau: Antoinette Sassou N'Guesso et Rosa Goudia Bi Vaz visitent l'hospice des séniors de Mfilou

Profitant de la visite d'Etat à Brazzaville de son époux, la première dame de la Guinée Bissau, Rosa Goudia Bi Vaz, accompagnée de sa consœur du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso a visité le 16 janvier, la maison des séniors Kambissi de Mfilou, dans le septième arrondissement.

Après la visite guidée, l'épouse du chef de l'Etat bissau-Guinéen s'est dite impressionnée par l'originalité architecturale de cette maison, dont le contour épouse le logo de la Fondation Congo-Assistance que dirige Antoinette Sassou N'Guesso.

« Ma joie est immense, et il me manque des mots pour expliquer ce que je viens de voir. Je suis très satisfaite. Ces images resteront gravées dans ma mémoire, car, cette maison des séniors me donne de l'inspiration et de la motivation. C'est une leçon pour moi. Je suis en train de vouloir faire la même chose en Guinée », a déclaré l'épouse du chef de l'Etat, bissau-Guinéen.

Et d'ajouter, « Mon pays est très pauvre, et il est difficile d'avoir de l'argent pour réaliser ce genre de projet. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts puisque j'ai déjà une fondation qui porte mon nom avec le même objectif, à savoir : s'occuper des enfants orphelins et des personnes âgées ».

Elle a également salué l'esprit d'abnégation et de courage de la présidente de la fondation Congo-Assistance dans la résolution de multiples problèmes des personnes vulnérables. Dans la foulée, elle a choisi Antoinette Sassou N'Guesso comme marraine de sa fondation.

Lors de cette visite guidée, Antoinette Sassou N'Guesso a, de son côté, indiqué que la construction de ce centre est le fruit des dividendes que la fondation Congo assistance a récoltées lors de la célébration de son 30e anniversaire.

Signalons que la maison des seniors de Mfilou est une initiative de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso. Inauguré en 2015, cette structure a pour but de promouvoir l'aide à la personne âgée en lui offrant tout le confort nécessaire et un accompagnement adapté aux besoins attendus.

Les travaux de construction et d'équipement de cet hospice ont coûté environ 2, 317 milliards FCFA dont 90% financés sur fonds propres de la fondation. En effet, construite sur un terrain de 9000m2, cette structure a une capacité d'accueil de 30 chambres dont 26 à double lits. Actuellement, 34 pensionnaires y sont internés.

On y trouve notamment deux bâtiments et des annexes, comprenant, entre autres, une grande paillotte ; une bibliothèque ; une chapelle ; une salle de consultation et de soins ; un réfectoire ; un local technique contenant une chambre froide et une laverie ; un groupe électrogène d'appoint avec 225 KVA ; un forage hydraulique.

Pour chasser l'ennui, les séniors font quelques activités champêtres dans l'enceinte même de la structure en cultivant l'arachide, le maïs et la patate douce. Pour immortaliser cette visite, les pensionnaires ont offert une cuvette de patates douces à la première dame de la Guinée Bissau.

Après Mfilou, Rosa Goudia Bi Vaz est allée faire un clin d'œil aux enfants logés à l'Orphelinat Béthanie à Moungali, dans le quatrième arrondissement.