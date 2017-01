Cameroun: Tourisme et loisirs - Objectif, CAN 2019

Le ministre d'Etat Bello Bouba Maïgari a procédé vendredi à Yaoundé à l'installation de nouveaux responsables avant de dévoiler la feuille de route 2017 du département ministériel.

2017 commence sur une nouvelle dynamique au ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL). Vendredi dernier, le ministre d'Etat, Bello Bouba Maïgari, a procédé à l'installation de nouveaux responsables du ministère. Cérémonie couplée à la présentation des vœux 2017. Aux promus (inspecteur général, conseiller technique n°2, inspecteur n°1, directeurs, sous-directeurs... ), le ministre d'Etat a rappelé qu'ils prennent fonction à un moment-clé de l'évolution du département ministériel, où des défis majeurs se présentent dans la perspective de l'organisation de la CAN 2019. Des défis relatifs notamment au renforcement des capacités, à la formation des acteurs, à l'amélioration de l'offre d'hébergement et des loisirs ainsi qu'au renforcement de la sécurité du touriste.

Des directives qui s'emboîtent avec les priorités du ministère pour 2017 parmi lesquelles la finalisation des textes d'application de la nouvelle loi relative aux activités de tourisme et de loisirs, la poursuite de la réhabilitation et de la mise à niveau des établissements hôteliers publics et privés en prélude à la CAN 2019. Egalement à l'ordre du jour, la sécurisation des sites touristiques d'intérêt national, la poursuite du renforcement des capacités des acteurs du secteur, précisément des hôteliers, des restaurateurs, des guides de tourisme, des agences de voyage en matière de sécurité, d'accueil et de service de qualité...