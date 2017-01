Congo-Brazzaville: Tourisme - Les attractions de la zone nord fourniront un argument de vente unique sur le marché du tourisme mondial

La ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, a profité de son séjour de travail dans le département de la cuvette, pour expliquer aux acteurs concernés par son département, les choix et orientations stratégiques, retenus par le schéma directeur de développement durable du tourisme.

Les autorités politiques, responsables de l'administration publique, opérateurs économiques, directeurs des établissements hôteliers et responsables ou gérants des établissements du tourisme et des loisirs, notables, partis politiques de toutes obédiences, société civile et associations des femmes et des jeunes, des communautés urbaines d'Owando, d'Oyo et de Boundji, ont été édifiés sur les attractions touristiques de la zone nord. Attractions pour lesquelles, une fois intégrées à l'offre nationale, ces itinéraires fourniront un argument de vente unique sur le marché du tourisme mondial constamment à la recherche de nouveautés. Car, à présent, la plupart des réseaux de voies navigables majeurs au monde accueillent des itinéraires touristiques à savoir : l'Amazone, le Mississipi, le Nil, le Rhin, le Yag Tsé, etc., le puissant fleuve Congo est le dernier à ne pas en offrir. Le gouvernement s'engage à rattraper ce manquement.

En effet, depuis avril 2016, le ministère du Tourisme et des loisirs dispose dorénavant d'une stratégie nationale du secteur, élaborée en partenariat avec le Programme des nations unies pour le développement (Pnud) et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Le diagnostic fait lors de cette étude a permis d'avoir aujourd'hui la stratégie des loisirs. C'est à ce titre que, la ministre, Arlette Soudan-Nonault, s'est inscrite dans le département de la cuvette, dans une démarche pédagogique pour faire prendre conscience de l'impact que peuvent avoir les secteurs de tourisme et des loisirs dans le processus de diversification de l'économie, dont parmi les plus attendus, la création de l'emploi des jeunes.

Arlette Soudan-Nonault a dit à ses interlocuteurs que les choix et orientations stratégiques, retenues par le schéma directeur de développement durable du tourisme, ont pour objectifs de : désenclaver les départements, particulièrement la zone nord ; poursuivre le développement des produits et activités d'écotourisme qui soient conformes aux standards internationaux ; encourager le développement du tourisme domestique et stimuler la croissance des arrivées touristiques internationales à Brazzaville, Pointe-Noire, Ollombo et Ouesso ; réhabiliter les attractions et activités existantes ; positionner Brazzaville, Pointe-Noire, Ollombo et Ouesso comme portes d'entrées internationales pour la « destination Congo » ; améliorer le rôle de destination culturelle et de tourisme d'affaires au Congo en s'appuyant sur la zone de Brazzaville ; soutenir les pratiques de développement durable, en particulier celles concernant le littoral.

La zone nord riche en potentiels touristiques mais moins visitée

La zone nord a-t-elle expliqué, est présentée comme la moins visitée du pays, en dépit des attractions touristiques dont elle dispose. Ses principales attractions sont : les parcs nationaux d'Odzala-Kokoua, de Nouabalé-Ndoki et de Ntokou-Pikounda. Ajouté à cela, la rivière Sangha et ses affluents, le mémorial de Mbirou, l'ancienne Maison coloniale française de Ouesso, la réserve du Lac Télé. Il s'agit de diversifier et de compléter le profil de cette zone et de mettre en lumière l'importance de cette expérience auprès de la clientèle fréquentant les parcs nationaux.

Quant au deuxième axe basé sur le développement du potentiel touristique constitué par l'ensemble des cours d'eau, le gouvernement, a précisé la ministre du Tourisme et des loisirs, prend les mesures nécessaires pour réhabiliter les parcours prioritaires du réseau du fleuve Congo et ses affluents. Même si ce programme concerne l'ensemble du réseau, l'accent sera mis sur la réhabilitation de l'itinéraire fluvial Ouesso- Mossaka- Brazzaville, pour les besoins de la croissance et de la diversification. L'axe Okoyo- Boundji- Oyo, situé sur le fleuve Alima, sera développé à cause de son importance liée au tourisme de mémoire.

Une politique des loisirs ambitieuse

La politique des loisirs qui est le deuxième secteur d'Arlette Soudan-Nonault sera orientée essentiellement vers : la création des industries de loisirs, pourvoyeuses d'emplois décents et durables à soutenir, à travers l'organisation du service public de l'industrie des loisirs, la formation de la pratique des activités de loisirs et l'animation efficace des centres et parc de loisirs existants ou à créer ; la généralisation de l'accès du plus grand nombre aux loisirs sains, à moindre coût et sécurisés ; la création de structures de formation qualifiante dans les métiers des loisirs ; la réalisation du diagnostic des loisirs.

« Tout ce programme se focalise autour des méthodes participatives entre les acteurs que vous êtes et mon ministère, pour une collaboration plus directe, plus franche. Il s'agit de travailler davantage pour la promotion du tourisme et des loisirs dans notre pays en y intégrant au centre l'homme, dans une nouvelle dimension, celle de la rupture avec les antivaleurs, tel que prônée par le président de la République dans son discours d'investiture », a déclaré Arlette Soudan Nonault, s'adressant aux acteurs du Tourisme et des loisirs de la Cuvette.