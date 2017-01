Sénégal: CAN 2017 - Des remplaçants en démonstration au stade de Bongoville

Les trois joueurs entrés en cour de jeu à savoir Ismaila Sarr, les milieux de terrain, Henri Saivet et Pape Kouly Diop, étaient de la partie, épaulés par Moussa Sow et Moussa Konaté qui ont montré leur envie en scorant à plusieurs reprises pendant cette séance.

"C'est un exercice servant à travailler la rapidité d'exécution et l'adresse devant le but", a expliqué Cheikh Fall, entraîneur adjoint de l'AS Douanes.

Dakar — Les 12 joueurs qui n'ont pas démarré la rencontre contre la Tunisie, dimanche, (2-0), se sont entraînés ce lundi au stade de Bongoville avec un enthousiasme non feinte sous le regard des journalistes et des supporters sénégalais, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

