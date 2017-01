Sénégal: Autoroutes AIBD/Thiès et Ila Touba - Les travaux ont connu "une évolution satisfaisante" (ministre)

Selon lui, "le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) fait son chemin, et aujourd'hui plusieurs zones rurales enclavées vont être dotées de routes, d'eau, d'électricité, afin que ces populations retrouvent le bien-être sociale et la dignité".

Il a fait savoir que les impenses sur les personnes impactées par l'autoroute AIBD-Thiès qui s'élèvent à 60 millions de francs CFA, sont disponibles pour les ayants droits. Pour l'autoroute Ila Touba, ces montants s'élèvent à 400 millions de francs CFA et seront intégralement réglées, a t-il dit sans donner plus de détails.

M. Kane s'exprimait à l'issue d'une visite de chantiers des autoroutes AIBD-Mbour-Thiès et Ila Touba, en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouye Ndiaye, du ministre, porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, du gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy et des responsables de l'AGEROUTE.

Thiès — Les travaux de terrassement des autoroutes Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD)-Mbour-Thiès et Ila Touba ont enregistré "une évolution satisfaisante, avec un taux d'exécution de 84 %", a annoncé, lundi, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane.

