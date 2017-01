Cote d'Ivoire: La Société ivoirienne de Banque, filiale du Groupe Attijariwafa bank, lance sa campagne institutionnelle 2017

La Société ivoirienne de banque (SIB), filiale du Groupe Attijariwafa bank, a procédé récemment à Abidjan au lancement de sa campagne institutionnelle au titre de l'année 2017.

Cette campagne se propose de permettre un meilleur repositionnement de la SIB sur le marché ivoirien et de consolider sa proximité vis-à-vis de sa clientèle, ainsi que sa compétitivité à travers une gamme de services appropriés, répondant parfaitement aux besoins des clients, rapporte la MAP.

La cérémonie de lancement de cette campagne s'est déroulée en présence du directeur général de la SIB, Daouda Coulibaly, des directeurs généraux de Wafa Assurance Côte d'Ivoire et Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire, du directeur général de la SGI Africaine de Bourse, des cadres de la banque et d'autres personnalités.

Intervenant à cette occasion, le DG de la SIB a relevé que "la SIB est devenue un vrai créateur de valeur ajoutée pour la Côte d'Ivoire", notant qu'avec un plan d'investissements ambitieux et grâce à des efforts soutenus "nous avons poursuivi notre évolution et sommes aujourd'hui un leader ivoirien en termes de nombre d'agences, de dépôts, de soutien aux projets de l'Etat, des entreprises et des particuliers".

Et M. Coulibaly de poursuivre que "dans la droite ligne d'une stratégie de banque moderne et solide, les efforts ont été ponctués par l'entrée de la SIB en Bourse, via l'ouverture de son capital à l'actionnariat public, au terme d'une cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA). Il a, en outre, souligné l'importance qu'accorde la SIB à la création au profit de ses clients de solutions nécessaires à la réalisation de leurs projets, outre le lancement dans les jours à venir, du crédit consommation qui permettra de répondre en quelques heures seulement aux demandes des clients particuliers.

"La création récente de notre plate-forme de banque digitale rentre dans cette stratégie", explique M. Coulibaly, notant qu'avec le lancement de 2 compagnies d'assurance : "Wafa Assurance CI" et "Wafa Assurance Vie CI", la SIB est désormais capable de faire une offre intégrée : crédit et assurance aux clients.

Par la suite, l'assistance a été conviée à suivre quelques explications sur les grandes performances réalisées, ainsi que sur les principales orientations de cette banque pour les années à venir.

Forte de sa proximité de sa clientèle, avec un réseau de 54 agences, la SIB se place au 3è rang en Côte d'Ivoire en termes de dépôts, précise-t-on.