Cameroun/Gabon: La CAN vue de Kye-Ossi - Entre déception et effusion

« Nous avons des familles des deux côtés de la frontière. Jusque-là, on nous dérange », peste le propriétaire des lieux qui a la dent dure contre la police d'immigration du Gabon et de la Guinée équatoriale. Pour entrer au Gabon, il faut en effet montrer patte blanche. Les reporters de Cameroon Tribune et de la CRTV ont, en effet, essuyé une grosse mésaventure le week-end dernier. Arrivés avec des visas estampillés « Can 2017 », délivrés en bonne et due forme par les autorités consulaires, ils ont été refoulés à la frontière ! Kye-Ossi, ville cosmopolite abrite outre des Camerounais, des Sénégalais, Maliens, Mauritaniens, Nigériens, Congolais... Samedi dernier, beaucoup voulaient se rendre au Gabon pour soutenir leurs équipes préférées. « Il fait bon vivre ici.

Dans la salle de séjour, il a installé un petit téléviseur. Autour de l'appareil, quelques jeunes gens et une jeune fille qui est passée rapidement lors de la mi-temps du match d'ouverture dire « bonjour ». Dans cette famille, on n'est pas spécialement fan des Panthères du Gabon malgré la proximité géographique, voire sentimentale avec ce voisin. A l'égalisation de la Guinée-Bissau, une grosse clameur s'est élevée de la ville.

