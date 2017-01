Maroc: Le championnat turc en force à la CAN

Le Tunisien Mohamed Ali Yakoubi (Caykur Rizespor, défenseur), le gardien de but algérien Rais M'Bolhi (Antalyaspor), l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar (Besiktas), le stoppeur ghanéen John Boye (Sivasspor) et le défenseur Fabrice N'Skala (Alanyaspor) de la RDC sont les autres joueurs professionnels en Turquie.

L'attaquant Mustapha Yatabaré (Kardemir Karabukspor) et le milieu de terrain Samba Sow (Kayseryspor) ont été convoqués par les Aigles (Mali) alors que le défenseur Serge Akakpo (Trabzonspor) et le milieu de terrain Prince Segbefia (Goztepe Spor) ont été retenus dans la liste des Eperviers togolais dirigés par Claude Le Roy.

La sélection sénégalaise est talonnée ex aequo par son homologue du Burkina Faso mais également par les Onze malien et togolais. Le milieu de terrain Alain Traore (Kayserispor) et Préjuce Nakoulma (Kayserispor) figurent dans l'effectif des Etalons burkinabais.

Les Lions de la Téranga sénégalais s'installent en tête avec un quart de ce contingent dont le gardien de but Abdoulaye Diallo (Caykur Rizespor), le défenseur Lamine Gassama (Alanyaspor), le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor) et l'attaquant Moussa Sow (Fenerbahçe).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.