Congo-Brazzaville: De nouveaux cadres intègrent le FC Nathaly's

Le football club Nathaly's a tenu son assemblée générale ordinaire, le 14 janvier, à son siège en présence du directeur départemental des Sports de Pointe-Noire, Joseph Biangou Ndinga, et du représentant de la Fédération congolaise de football, Karl Boniface Malalou. Ces assises ont été marquées par l'arrivé des nouveaux cadres dans le club.

Dans le but d'accompagner le FC Nathaly's dans sa première compagne au championnat national ligue 1, les dirigeants du club ont fait appel à quelques cadres de la place pour leur porter main forte. En effet, Gaëtan Victor Oborabassi, ancien directeur départemental de la police au Kouilou et Pointe-Noire, a été choisi comme président du comité d'honneur, Anatole Elenga, ancien président de V Club, est président d'honneur actif. 1er vice-président d'honneur, Issam Riahn, et le 2e vice-président d'honneur, le consul de la Palestine, M. Sam

Le bureau exécutif est dirigé par Hussen Riahn, président fondateur du club, qui a pour conseiller sportif, Jean Rufin Loemba. Le président chargé à l'organisation, la logistique et le matériel, Duc Michel Nguebana. Le poste du président actif du club est revenu à De-Lauriac Ternand Lucas Mboumba. Président chargé des finances et budget, Éric Fotso et trésorière, Sara Riahn. Président chargé des relations publiques, marketing et sponsoring, Richard Prince; membre, Justin Mouandzibi.

Claude Edgard Godzili a aussi conservé le poste du secrétariat général. Le club a également mis en place une commission médias et sécurité qui sera présidé par Daniel Missama, il est secondé par Guy Paka ; membre Alguiche Wilfried Biboungou.

Commission technique : Entraîneur manager général, Gilles Hugon, entraîneurs adjoints, Papi Bitemo Ngoma, Zacharie Kissa et Didier Onia. Olivier Akoundzé est le soigneur de l'équipe et Igor Ankété intendant. La commission de contrôle et vérification est présidée par Stève Leka, membre Fadi Abdel Riahn.

Après la présentation des instances dirigeantes, le président du bureau exécutif du club, Hussen Riahn, a remercié tous les participants à l'assemblée. « Merci à tous, à nos partenaires et nos aînés qui ont accepté de faire un bout de chemin avec nous et de participer à la construction de l'équipe FC Nathaly's ». Ces remerciement ont été aussi adressé au président actif et aux joueurs qui ont hissé le club en ligue supérieure.

Mais avant de présenter les différentes instances, le secrétaire général du club, Claude Edgard Godili, a fait le rapport bilan de la saison sportive 2015-2016. «La saison passée a été heureuse pour le club parce que l'objectif assigné a été atteint. Les résultats sont flatteurs. Dans la zone B, sur 14 équipes engagées au championnat national ligue 2, seules 12 ont atteint la ligne d'arrivée. Sur 34 matches joués pendant la saison passée, le FC Nathaly's en a gagné 23, 3 nuls et 3 défaites. 35 cartons jaunes et un carton rouge. Ce sont ces résultats qui ont hissé l'équipe en ligue1 », a-t-il indiqué. C'est pourquoi il a invité tous les membres du club d'apporter chacun une pierre à l'édifice pour que cette première saison de Nathaly's en ligue 1 soit une réussite.

Soulignons qu'a la fin des travaux, Karl Boniface Malalou à au nom de la fédération pris acte du compte-rendu des assises. « Félicitation au club Nathaly's pour votre accession en première ligue nationale, nous vous souhaitons les vœux les meilleurs et plein succès à la compétition à laquelle vous allez faire face. Nous avons pris acte au nom de la Fécofoot et nous vous félicitons d'avoir accompli cette formalité administrative qui est indispensable pour le bon fonctionnement de nos équipes », a-t-il dit.