Congo-Brazzaville: Vie des partis - Bonaventure Mizidy : « Ntoumi est le seul responsable de l'insécurité dans le Pool »

A la faveur d'un point de presse animé le 16 janvier à Brazzaville, le président du Mouvement pour les intérêts congolais et le salut (MIS), Bonaventure Mizidy a ouvertement déclaré que son parti ne peut trouver aucune excuse politique ni aux ninjas ni à leur chef, Fréderic Bintsamou alias pasteur Ntoumi.

« ... Ntoumi, à l'origine de la situation d'insécurité dans le Pool, ne peut produire une pièce d'état civil originale et authentique pouvant justifier de sa nationalité congolaise. Nous comprenons pourquoi il contribue à la ruine de ce département depuis 1997. Il est le seul responsable des malheurs des populations de cette partie du pays », a déclaré Bonaventure Mizidy, originaire dudit département.

Il a déploré, en outre, des exactions sommaires commises par les ninjas dans le département du Pool. A cela, a-t-il dit, il convient d'ajouter la destruction du tissu économique, de l'habitat et des ouvrages de communication routière et ferroviaire, destruction des produits d'élevage et des cultures vivrières.

Bonaventure Mizidy a regretté le fait que plusieurs enfants du Pool n'étudient plus du fait des conflits armés depuis près de dix ans. Cet état de chose, a-t-il renchéri, renforce inéluctablement le taux d'analphabétisme dans cette partie du pays.

« ... Pourquoi les populations du Pool payent-elles un si lourd prix pour un récidiviste qui n'est peut-être pas du coin mais qui bénéficie d'une clémence du peuple et du chef de l'Etat qui l'a gratifié d'une promotion en le nommant ministre délégué. Nous devons tous œuvrer pour que Ntoumi ne continue plus à prendre le Pool en otage. Nous devons œuvrer pour que la paix et la sécurité y reviennent et que le phénomène ninja y soit totalement éradiqué », a-t-il ajouté.

Abordant le point sur la vie de son parti, Bonaventure Mizidy a annoncé les activités que sa formation politique compte organiser dans les tout prochains jours, notamment deux ateliers portant sur les questions cruciales d'intérêt général.

Le premier atelier portera sur la naissance et l'entretien du sentiment d'appartenance nationale et le second sera consacré à la question suivante : Quelle est la méthode et quels sont les filières et secteurs où il est possible de créer des emplois en temps de crise ?

Bonaventure Mizidy a annoncé que les partis politiques de toute obédience seront invités à ces retrouvailles, ainsi que les étudiants et les autres sachants.

Notons que le MIS a été créé en 1991. Il est membre de la Convention des partis républicains, une plateforme de l'opposition dirigée par Antoine Nicéphore Fylla de Saint-Eudes.