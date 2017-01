Afrique: L'Algérie sauvée du désastre par Mahrez

Tout avait pourtant commencé comme prévu dans un stade aux trois-quarts vide, quand Mahrez sur une remise de Slimani a tranquillement ouvert son compteur d'une frappe enroulée (12). Mené au score, le Zimbabwe avait de plus perdu son attaquant Knowledge Musona, blessé d'entrée de jeu. Mais dans la capitale de la province du Haut-Ogooué, qui tient son nom du plus grand fleuve du Gabon, le cours tranquille de la rencontre a été bousculé par la ténacité et l'engagement physique du onze venu d'Afrique australe.

Merci Mahrez: l'Algérie doit une fière chandelle à son attaquant-vedette auteur d'un doublé face au surprenant Zimbabwe (2-2) qui a longtemps mené au score et bousculé les Fennecs pour leur entrée à la CAN dimanche à Franceville (sud du Gabon).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.