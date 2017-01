Togo/Cameroun: Le champion entre en scène

Lors de la deuxième confrontation dans cette « poule de la mort », certains parleraient d'un « groupe sexy » qui compte trois anciens vainqueurs de l'épreuve à savoir la Côte d'Ivoire, la RDC et le Maroc, la République démocratique du Congo de de Florent Ibenge sera aux prises avec les Lions de l'Atlas du Maroc de Hervé Renard, « fils adoptif » ... de Claude Le Roy. Double champion d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, Hervé Renard est en train de se bâtir un joli palmarès sur le sol africain. En misant sur ce nouveau « sorcier blanc », le Maroc qui avance masqué dans la forêt d'Oyem veut signer son grand retour sur la scène continentale.

Question pour un champion. Que vaut réellement la Côte d'Ivoire deux années après son sacre en Guinée équatoriale ? Une esquisse de réponse sera donnée ce soir au stade d'Oyem au nord du Gabon. La sélection désormais dirigée par Michel Dussuyer entend défendre crânement son titre acquis de haute lutte. Désormais orphelins de Yaya Touré, capitaine en 2015 et de Hervé Renard, leur ancien sélectionneur qui entraîne le Maroc depuis février 2016, les Eléphants ne manquent pas d'arguments. La sélection a été relativement renouvelée. Serge Aurier, Wilfried Bony, Eric Bailly, Serey Die, les vétérans, sont toujours en place. Ces derniers mois, la sélection ivoirienne s'est mesurée à la France (0-0) et la Suède (2-1) lors des matches amicaux. Elle n'a pas été ridicule aussi bien sur le plan du jeu que sur le plan du résultat au cours de ces confrontations.

