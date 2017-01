Sénégal: Embellie de la situation économique du Sénégal - Pierre Ndiaye livre les clés du succès

Depuis 2012, les nouvelles autorités ont changé de cap en matière économique. Et il faut dire que cinq ans après les fruits tiennent la promesse des fleurs. Face au secteur privé, le Directeur Général de la Planification et des Politiques économiques(DGPPE) a étalé les succès qui ont valu au Sénégal ce redressement de son économie. Un nouveau sentier de croissance voit le jour et tout semble « indiquer que l'économie sénégalaise est sur une nouvelle trajectoire de croissance à consolider grâce à un secteur privé dynamique ».

Pierre Ndiaye,Directeur Général de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE)

Présentant les résultats économiques récents du Sénégal, Pierre Ndiaye s'est réjoui du fait que pour la première fois notre pays a atteint un taux de croissance de 6% pendant deux années successives avec 6,5% en 2015 et 6,6% en 2016 et invite le secteur privé à maintenir la cadence pour permettre au pays d'atteindre l'objectif d'une croissance de plus de 6% pendant 10 ans, ce qui permettrait d'élever le revenu par tête de 1000 dollars par an à 1500 dollars.

Selon lui, , il y a eu le renforcement de la mobilisation des ressources budgétaires, la rationalisation des dépenses publiques et l'instauration de la réserve de précaution en gestion mais aussi l'amélioration de l'efficacité de l'investissement public : études de faisabilité technique, financière et économique des projets/programmes.

Ce n'est pas tout. On peut noter la bonne tenue des recettes budgétaires conjuguée avec la progression de la pression fiscale reflétant davantage un élargissement de l'assiette, l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, mais aussi la poursuite de la réduction du déficit budgétaire : 4,3% du PIB en 2016, soit un effort de consolidation de 2,5% en 5 ans.

Parlant de la dette, Pierre Ndiaye rassure. Pour lui, il n'y a pas périls en la demeure dans la mesure où la dette extérieure est dominée par la partie multilatérale avec des taux concessionnels. S'y ajoutent, le reprofilage de la dette intérieure, et la baisse des taux sur les émissions de titres publics.

Au niveau de l'administration, Pierre Ndiaye souligne les efforts consentis pour doper l'administration avec des procédures simplifiées pour une administration de service accessible et efficace. A cet effet, on peut noter les réformes structurelles et sectorielles pour un gain de compétitivité de facteurs, principalement celles visant le développement du secteur de l'électricité.