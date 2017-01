Maroc: Agadir cherche à relancer le marché touristique scandinave

Les rencontres avec les dirigeants des TO de la région nordique, dont "Thomas Cook Nordic", "TUI Nordic" et "Aurinkomatkat", se sont déroulées en présence du délégué de l'ONMT en Scandinavie, Aziz Mnii, de deux professionnels d'Agadir spécialistes de ce marché, Mohamed Arabab et Doreen Ohayon, ainsi que du directeur du CRT, M. Fouad Hajoui.

Au cours de ce séjour, des rencontres ont été programmées avec les principaux Tours Opérateurs finlandais et suédois en vue d'examiner les possibilités de programmation et de commercialisation d'Agadir au cours de la saison hiver 2017-2018, rapporte la MAP.

Conduite par le président du CRT, Guy Marrache, la délégation s'est rendue à Stockholm et Helsinki dans le cadre d'un voyage de démarchage et de rencontres, initié conjointement avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT), indique un communiqué de cette instance professionnelle.

