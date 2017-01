Ile Maurice: Sécurité - multiples barrages policiers sur les routes de Rodrigues

Les urnes ainsi que les bulletins de vote arriveront à Rodrigues par un courrier spécial d'Air Mauritius escortés par des policiers et des membres de la commission électorale. Des dispositions ont déjà été prises avec les autorités aéroportuaires de Maurice et de Rodrigues. Des douaniers ont également été sollicités pour faciliter le transfert de ces urnes et des bulletins de vote.

Même si certains individus à Rodrigues ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de ces renforts et la présence du Barracuda de même que d'un hélicoptère de la police à son bord, Rajcoomar Seebah insiste que c'est nécessaire. Si la nécessité de faire appel à des renforts se fait sentir en cas d'urgence, il faudra attendre 24 heures avant de pouvoir déployer une unité de police à Rodrigues par avion et quatre jours par bateau selon des hauts gradés.

Le plan établi par les autorités, c'est d'assurer que les six régions, découpées selon la loi électorale rodriguaise, aient chacune sa propre unité policière pour intervenir en un temps limité en cas d'urgence. «La police marquera sa présence à tous les meetings et aux manifestations où il y aura du monde», rassure le responsable des forces de l'ordre.

«Nous procéderons à davantage de contrôles de routine d'ici la fin de la semaine.» C'est ce qu'a annoncé le Chief of police de Rodrigues, Rajcoomar Seebah, qui compte sur l'arrivée de renforts afin de multiplier les patrouilles policières et augmenter les barrages dans l'île à partir de cette fin de semaine.

