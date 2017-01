Ile Maurice: Après la démission d'Alain Wong - Malaise persistant au PMSD

Plusieurs voix commencent à s'élever contre la manière «autocratique» dont Xavier-Luc Duval gère le parti. Selon quelques sources internes, la situation n'est pas près de s'améliorer et d'autres têtes d'affiche devraient suivre le pas de Ramalingum Maistry, Marie-Claire Monty et Alain Wong. Le nom de Dan Baboo est souvent cité.

Plusieurs membres, dont le député démissionnaire, ont questionné la logique de forcer tous les ministres, députés et Chairmen à quitter leurs postes mais de laisser les maires en place. Un autre clan du parti voit d'un mauvais œil le fait qu'après sa démission, Xavier-Luc Duval a vu son salaire grimper, étant devenu leader de l'opposition, alors que tous les autres parlementaires du PMSD n'ont plus rien.

Plusieurs membres du PMSD ont confirmé que les choses ont dégénéré entre Xavier-Luc Duval et Alain Wong depuis vendredi. Selon un membre du bureau politique, la discorde portait sur la stratégie et l'organisation du parti. Alain Wong a exprimé son désaccord, et il a été rabroué par un proche de Xavier-Luc Duval. «Il ne faut pas oublier qu'Alain Wong est le plus ancien membre du PMSD. Il était là lorsque Xavier-Luc Duval est parti créer le PMXD», rappelle notre interlocuteur.

Derrière ses lunettes de soleil, c'est avec une voix lourde d'émotion et tremblante qu'il dément tout rapprochement avec le gouvernement. Il avance qu'il n'y a pas de négociation en cours. Selon nos recoupements, Alain Wong voulait aussi démissionner en tant que député de la circonscription n°1 (Port-Louis-Ouest-Grand-Rivière-Nord-Ouest), mais il a été convaincu in extremis de ne pas le faire par ses camarades.

