Afrique de l'Est: Mastercard lance un Marketplace mobile pour numériser le secteur agricole est-africain

communiqué de presse

Mastercard lance aujourd'hui 2KUZE, une plateforme digitale permettant de connecter les petits exploitants, les agents, les acheteurs et les banques d'Afrique de l'Est.

2KUZE, qui signifie « Évoluons ensemble » en swahili, permet aux agriculteurs d'acheter, de vendre et de recevoir leurs paiements pour les marchandises agricoles par l'intermédiaire de leur mobile.

La plateforme offre aux agriculteurs du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie les avantages et la sécurité du commerce et des paiements mobiles.

2KUZE a été développé au sein du Mastercard Lab pour l'inclusion financière à Nairobi, créé en 2015 pour développer des outils financiers pratiques et économiques qui améliorent l'accès et permettent de construire un futur durable pour plus de 100 millions de personnes dans le monde entier.

Grâce à une subvention de 11 millions de dollars US de la Fondation Bill & Melinda Gates, le Lab collabore avec des entrepreneurs, gouvernements et autres acteurs d'Afrique de l'Est afin de développer des produits locaux ancrés dans le savoir-faire global de l'entreprise.

Dans la phase pilote initiale, 2KUZE est lancée en partenariat avec Cafédirect Producers Foundation, une organisation à but non lucratif qui travaille avec 300 000 petits exploitants dans le monde.

2 000 petits exploitants de Nandi Hills, au Kenya, utilisent actuellement cette solution pour vendre leurs produits et travaillent avec des agents favorables au secteur agricole pour leur garantir d'atteindre les bons acheteurs au meilleur prix.

« Quatre-vingt pour cent des agriculteurs africains rentrent dans la catégorie des petits exploitants car ils disposent de moins de 9 000 m2 de terre agricole, ce qui permet difficilement d'assurer la croissance et la prospérité de cette communauté », a déclaré Daniel Monehin, Président de la division Afrique subsaharienne et directeur Inclusion financière des marchés internationaux chez Mastercard.

« Nous pensons que l'utilisation du mobile, technologie très répandue parmi les agriculteurs africains, peut améliorer l'accès financier, apporter une efficacité opérationnelle et faciliter des paiements plus rapides.

« La collaboration entre l'équipe du Lab et les agriculteurs du marché a permis d'offrir une solution pouvant être mise en œuvre et d'avoir un impact sans modifier drastiquement le quotidien. »

2KUZE facilite les transactions et les sécurise pour tous les acteurs de la chaîne logistique agricole : l'agriculteur, l'acheteur et l'agent.

Les fermiers qui utilisent 2KUZE peuvent réaliser l'intégralité de la transaction de la vente des produits et de la réception des paiements par l'intermédiaire de leur mobile sans avoir à marcher des heures pour se rendre sur les marchés.

Cela leur permet de percevoir un pourcentage plus important de la valeur de gros de leurs marchandises en étant transparent sur les tarifs, en fournissant un meilleur accès direct aux acheteurs et en donnant des pouvoirs aux agents favorables au secteur agricole.

Cette solution est particulièrement adaptée aux agricultrices qui sont souvent soumises à des tâches domestiques qui les empêchent de quitter l'exploitation et qui sont donc souvent obligées d'accepter l'offre du jour qui leur est faite.

La numérisation de ces transactions dans un environnement sécurisé et contrôlable fournit une empreinte financière légitime, ouvrant l'accès aux prêts et autres services financiers et initiant également un processus plus efficace qui bénéficie à toute la chaine de valeur ainsi qu'à l'ensemble de l'économie.

Mastercard Lab étudie la capacité de 2KUZE à aider les communautés agricoles à recevoir le niveau d'investissement adéquat et à favoriser des moyens plus efficaces de faire du commerce avec les petits exploitants.

2KUZE est l'une des nombreuses collaborations globales sur lesquelles travaille le Mastercard Lab pour l'inclusion financière.

Le Lab a été créé en Afrique afin de contribuer à l'engagement mondial de l'entreprise visant à connecter 500 millions de personnes aux services financiers officiels à l'aide de partenariats publics-privés avec les gouvernements, le secteur privé et les organisations non gouvernementales.