Cameroun: Mounouna Foutsou - « Le bénéficiaire ne sera pas en contact avec l'argent »

Dès lors que le jeune est inscrit dans la base de données de l'Observatoire, il commence à être suivi et recommandé à des conseillers mentors avec lesquels il devra rentrer en contact physique en vue de sa formation et la conception de son plan d'affaires. Pendant cette période, les responsables des projets ont l'occasion de mieux le connaître. Tel que décliné, vous comprenez qu'il est difficile, voire impossible que des hackers détournent l'argent du PTS Jeunes.

Ce qui appelle à un réarmement moral des uns et des autres. C'est la raison d'être de la formation que l'Agence du service civique va donner à tous les bénéficiaires des programmes et projets qui seront mis en œuvre. Il sera question de les réarmer moralement, de leur inculquer des notions de civisme, de citoyenneté et de patriotisme économique tel que souhaité par le président de la République.

Les achats de son matériel, par exemple, se font à partir des transactions financières de son compte logé dans une structure financière partenaire et celui du fournisseur retenu. Ces opérations impliquent un ensemble d'acteurs. Mais vous et moi, savons que les mentalités restent influencées par certaines pratiques qui ont installé des crises de valeurs dans notre société.

