Cameroun: Roger Milla dénonce la «trahison» des joueurs absents à la CAN

«Ils sont fils du Cameroun et le seront toujours. C'est grâce au Cameroun qu'ils seront demain de grands footballeurs. S'ils ne sont pas en équipe nationale, il n'y a aucun grand club qui va les recruter», selon Milla, parrain naturel des nouvelles générations du haut de ses 64 ans. Pas moins de sept Lions indomptables sur 23 ont préféré rester dans leurs tanières en Europe, dont Joël Matip (Liverpool) et Eric Choupo-Moting (Schalke 04).

«C'est une trahison de dire non à son pays !», a déclaré Roger Milla. «Vous ne pouvez pas faire de chantage à votre pays. Cela, jamais de la vie. S'ils préfèrent jouer dans leurs clubs, ils resteront dans leurs clubs et c'est tout. Le Cameroun est plein de joueurs, on n'a pas de souci de ce côté», a développé l'ex-joueur de Monaco et Saint-Etienne.

