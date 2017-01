Cameroun: Culture - L'orchestre national reçoit de nouveaux équipements d'animation

Au 8e jour du second trimestre, élèves et étudiants attendent toujours de reprendre les classes. Plus »

Camer.be vous propose quelques images de cette magnifique soirée de présentation de nouveaux matériels de l’orchestre national. Une soirée envolée qui a vu le Cameroun se produire dans son inégalable et incomparable richesse culturelle. Aussi, a-t-on vu se succéder sur le podium, des sons et danses Sawa, Beti, des Grassfield, ainsi que du grand Nord. Une soirée au cours de laquelle la légendaire Anne Marie Nzié, a été reprise par une jeune interprète.

Offerts par le ministère des Arts et de la Culture (Minac), la cérémonie de présentation y afférente sur fond de soirée de prestations musicales et de déclamations poétiques, a eu lieu le 16 janvier 2017 à Yaoundé.

