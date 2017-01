Tel a été l'épicentre du discours du ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), le 13 janvier 2017 à Yaoundé alors qu'il recevait les vœux de ses collaborateurs.

Avec le Plan triennal Spécial-Jeunes de 102 milliards FCFA décidé par le chef de l'Etat, le ministère de la Jeunesse et de l'Education civique du Cameroun, est encore loin d'être un service des moins glamours. Chose qui vendredi dernier, a conduit Mounouna Foutsou, à demander à son personnel, de tourner le dos à la gouvernance routinière, et à se tourner « vers une gouvernance axée sur les résultats ».

« Les jeunes représentent pour nous un atout et non une menace. S'occuper de la jeunesse c'est poser une fondation solide sur laquelle se posera un immeuble solide », dira encore le Minjec, avant d'inviter son personnel et autres acteurs des actions en faveur des jeunes, à être présents sur les réseaux sociaux utilement. « Oui, n'ayez pas peur des réseaux sociaux. Allez-y pour informer de ce que vous faites pour les jeunes », scandera-t-il.

Considérant une jeunesse camerounaise en pleine déliquescence aujourd'hui, Mounouna Foutsou invite ses Hommes à se réinventer afin de faire face aux défis y relatifs. Pour cela, Il prescrit le réarmement moral, la poursuite de la coopération avec la Banque africaine de développement, ainsi qu'avec d'autres structures de financement de projets de jeunes.

Et le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique de souhaiter l'augmentation du budget des structures techniques aux actions des jeunes. Au programme, la fin cette année, de la rénovation de l'immeuble annexe du Minjec, sis au quartier administratif (ancienne Coopération française) à Yaoundé. L'acquisition du matériel roulant et informatique, ainsi que plus de communication sur le Plan triennal - Spécial - Jeunes rentré dans son effectivité depuis mercredi dernier.

En somme, Mounouna Foutsou appelle à un ministère de la Jeunesse et de l'Education civique reflétant aussi bien physiquement que sur le plan de la gouvernance, l'image scintillante de la jeunesse.