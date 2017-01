Congo-Kinshasa: CAN 2017 - T-shirts, drapelets et écharpes aux couleurs de la RDC vendus sur les rues de Kinshasa

Depuis le début de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017, des produits dérivés aux couleurs du drapeau national (bleu, jaune et rouge) sont vendus à travers les rues et dans les commerces à Kinshasa. Des vendeurs ambulants proposent aux passants notamment sur le boulevard du 30 juin des drapelets, t-shirts, écharpes, képis et vareuses.

Des produits que des clients se sont arrachés ce lundi 16 janvier où la RDC livre son premier match de la CAN 2017 face à la Côte d'Ivoire (19h00, GMT).

« Les produits aux couleurs de la RDC sont les plus recherchés. Ça se vend très bien », raconte une vendeuse qui vend également des articles aux couleurs d'autres pays engagés à la CAN 2017.

« Nous voulons que les Léopards aillent loin dans la compétition pour continuer à vendre », souhaite un autre commerçant.

Les clients qui s'arrachent ces produits affirment vouloir marquer leur soutien à l'équipe congolaise.

« C'est pour manifester notre soutien à l'équipe nationale », note un jeune homme rencontré devant un commerce, écharpe aux couleurs congolaises entre les mains.

D'autres clients avouent s'être privés pour offrir à leurs proches ces cadeaux.

« Les enfants réclament des vareuses. J'ai dû sacrifier certaines dépenses pour les leur procurer », confie une mère de famille.

Les récentes performances des Léopards en compétition internationale ont réconcilié la sélection congolaise et son public. L'engouement autour de l'équipe est chaque année plus grand. Les jours de match, des Congolais, vareuse de la élection sur les épaules, écharpe sur le cou et képi sur la tête, se donnent rendez-vous dans des débits de boissons ou chez des amis pour regarder la rencontre en petit groupe.