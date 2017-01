Cameroun: Ben Decca - « Je ne vis que pour mon public »

interview

Comment expliquez-vous l'amour que le public vous voue après plus de trente ans de carrière ?

J'ai pour habitude de dire que ce que tu fais pour toi disparaît avec toi, mais ce que tu fais pour les autres, reste à jamais. Je ne vis que pour mon public. J'appartiens à mon public. Sans lui, je ne suis rien. Je pense que je dois beaucoup à mon public et j'ai eu la chance d'avoir un public extraordinaire.

Quand vous faites un spectacle, quand on vous annonce quelque part, vous arrivez et vous trouvez une salle vide, ça fait très mal. Pour l'instant, je n'ai pas encore vécu ça. Je ne le souhaiterais à personne. C'est pour cette raison que quand je joue à l'extérieur, j'exige que la communication soit parfaite, ce n'est pas uniquement parce qu'on me donne des millions que je vais venir jouer devant une salle vide.

Pour le promoteur et même pour mon image, ce n'est pas bon. Heureusement pour moi, où que j'aille, que ce soit aux Etats-Unis, en France ou au Canada, le public est présent et ils me connaissent déjà. Pendant le spectacle, j'arrête et ils se mettent à chanter. C'est réconfortant.

Même si vous avez du succès, ne pensez-vous pas que le makossa se délite?

Le makossa n'est pas en perte de vitesse. Il est simplement mal entretenu. Ça dépend de ce que les gens ont tendance à appeler makossa. Pour moi, c'est un rythme qui perdure. Quand j'écoute les Nigérians, j'écoute « Nyonga Mulema », c'est du « Wamse Timba » avec le clavier et la batterie.

Je peux même chanter mes morceaux sur leurs rythmes. Ça veut dire que le makossa n'a rien perdu. Mais ce sont les textes ou alors la communication au niveau du makossa qui n'ont pas suivi. Il faut aussi reconnaitre que le makossa a perdu beaucoup de ses bons paroliers qui n'existent plus à l'heure actuelle. Sans oublier qu'on a eu à plus ou moins copier ailleurs. La facilité a primé sur la qualité. Il suffit d'entrer en studio, vous mettez une petite boîte à rythme, vous collez quelques onomatopées dessus et le tour est joué.

Ce n'est pas du makossa pour moi. Le makossa c'est un art de vie, c'est le terroir. Malheureusement, c'est encore vous, les chroniqueurs et les animateurs qui avez tué la musique. Parce que dès qu'on sort un album, vous êtes les premiers à dire « c'est le meilleur », etc. alors que la carrière de cet artiste n'a même pas encore commencé. Résultat : il prend la grosse tête, il ne travaille pas.

On n'aurait pas imaginé que le makossa était un style à texte...

Quand vous écoutiez du Dina Bell, Douleur, ce sont des textes. A cette époque, on formait une bande de chanteurs à textes. Eboa Lotin m'avait dit un jour : « Petit frère, une chanson c'est comme une rédaction. L'introduction, le corps du sujet et la conclusion. Si tu ne peux pas composer un morceau en respectant ce schéma, ça ne sert à rien de chanter. » Combien appliquent ça ?