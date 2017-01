Sénégal: BAD - Ousseynou Nakoulima nommé au poste de Directeur de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique

De même, Ousseynou occupe le poste de Directeur du Fonds vert pour le climat en Corée depuis 2014, où il s'occupait des partenariats, des stratégies pays et de l'appui à la préparation des projets sur le plan international. Il était chargé de la gestion des relations avec 140 pays auxquels il fournissait des conseils axés sur l'élaboration de programmes en carbone et résilients au changement climatique, tout en gérant d'importantes ressources financières destinées à l'assistance technique et à l'élaboration de projets.

Il a, à son actif, plus de 15 années d'expérience dans les domaines de l'énergie, du changement climatique, des services bancaires internationaux et du développement du secteur financier.

De nationalité sénégalaise, Ousseynou est titulaire d'un Mastère en administration des affaires de la Harvard University Business School (États-Unis), d'un Mastère en ingénierie et d'un Mastère en mathématiques appliquées de l'École polytechnique et de l'École des mines de Paris.

