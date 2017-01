Congo-Kinshasa: Intrusion de rebelles en RDC - Ougandais et Congolais se renvoient la responsabilité

Le Maroc à perdu sa première rencontre de la CAN 2017 contre la RD Congo ce lundi. Mais il peut se… Plus »

De son côté, le porte-parole des forces armées congolaises pour le Nord-Kivu assure que ses troupes sont « prêtes à parer à toute éventualité » et que « tous les moyens sont mis à la disposition des FARDC » pour qu'elles mettent hors d'état de nuire tous ceux qui s'aventuraient « à violer l'intégrité territoriale » et à « mettre en mal la quiétude » de la population.

Alors aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que ce camp a été complètement vidé et que les intéressés - environ 180 ex-combattants - se retrouvent à la frontière congolaise et ce qui est étonnant aussi c'est que certains d'entre eux sont armés.

Le porte-parole du gouvernement congolais avait confirmé et était allé plus loin, en évoquant des combats sur le sol congolais. Depuis les deux pays s'accusent donc mutuellement de manipulation.

Une enquête est donc en cours et bientôt nous saurons ce qu'il en est. Je ne suis pas au courant que les M23 aient établi une base en Ouganda et je ne peux pas dire combien ils sont. Dans tous les cas, le gouvernement ougandais n'a pas autorisé d'opération du M23 sur son territoire ».

