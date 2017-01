Cameroun/Guinée Bissau: Juary Soares - Un but pour l'histoire

Au 8e jour du second trimestre, élèves et étudiants attendent toujours de reprendre les classes. Plus »

Le petit poucet de la compétition, grâce à son défenseur, a affiché d'entrée ses ambitions. Il ne faudra pas le prendre de haut. Inconnu du grand public, Juary Soares, à 25 ans, évolue au Clube Deportivo de Mafra au Portugal. Ce joueur, passé également par le Sporting B et le Benfica de Macau, a été convoqué, pour la première fois, avec la Guinée Bissau lors du match des éliminatoires de la CAN 2017 contre le Kenya.

C'est un moment historique pour la Guinée-Bissau et un coup de froid sur le stade de l'Amitié de Libreville. En égalisant pour les Lycaons (1-1) dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps d'une tête plongeante sur un coup franc lointain, Juary Soares a permis à son pays d'inscrire son premier point à la CAN. Au-delà de sa performance offensive, le défenseur a également permis par son activité défensive, de contenir l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Le but de Juary Soares permet à la Guinée-Bissau d'aborder la suite de la compétition avec confiance.

