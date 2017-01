Cameroun: Thierry Metomo - « La victoire est possible si les attaquants sont plus réalistes »

Consultant de Cameroon tribune, entraîneur de football.

Bonne surprise ce Cameroun-Burkina Faso, malgré les imperfections ? Les Lions indomptables ont surpris samedi sur le terrain car sur le papier le favori de la rencontre c'était le Burkina Faso au vu des éliminatoires. Après le nul du match amical face au Zimbabwe et surtout avec l'absence de Vincent Aboubakar, nous avions beaucoup d'appréhensions sur l'animation offensive de l'attaque. Heureusement, le capitaine a joué en vrai leader avec ce coup franc. Seulement, le Cameroun nous a présenté deux visages lors de cette rencontre.

En première période, après quinze minutes d'observation et de doute, Bassogog et Clinton Njie ont donné le ton avec leur style fait de vitesse et de percussion, ce qui a poussé la défense adverse à s'asseoir et à commettre beaucoup de fautes. En deuxième période, nous avons donné la possibilité aux Burkinabés de croire et de se mettre en confiance. Heureusement, le duo Mandjeck - Siani était à son meilleur jour dans la récupération et le duo Teikeu - Ngadeu, la surprise, a su gérer la rencontre sur le plan défensif avec une complicité à 80%. L'égalisation est arrivée sur une parade émotionnelle de Fabrice Ondoa qui, parfois, veut trop bien faire et se laisse aller.

Mais dans l'ensemble, le collectif se met progressivement en place et j'espère enfin que le sélectionneur a trouvé ses hommes pour plus de cohésion. Que retenir des premières journées ? Lors de ces premières journées, parlant des buteurs, nous avons vu des stars annoncées qui veulent confirmer leurs statuts. Moukandjo a joué son rôle en prenant ses responsabilités, Aubameyang a été au bon endroit au bon moment, Marhez qui est très attendu à cette CAN a confirmé son statut de leader et de Ballon d'Or africain. Il était sur tous les coups offensifs et prenait beaucoup d'initiatives pendant le match.