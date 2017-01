Afrique: Groupe B - Un succès et des surprises

Au cours de rencontres engagées, le Zimbabwe a accroché l'Algérie tandis que le Sénégal a fait honneur à son statut en battant la Tunisie à Franceville.

«On va surprendre pas mal de gens. Je vous le dis, nous n'avons peur de personne, et encore moins de l'Algérie ». Ces mots du sélectionneur du Zimbabwe, Callisto Pasuwa, à la veille de leur match contre les Fennecs, avait fait rire les journalistes. Ces derniers prenaient clairement plus au sérieux le technicien au coup de sifflet final, dimanche soir au stade de Franceville, théâtre de la poule B. Après le nul surprenant arraché par la Guinée Bissau en ouverture contre le Gabon, le Zimbabwe a fait sensation en accrochant également l'Algérie (2-2). Mieux, les Warriors, avec du cœur et une insolence digne de ceux qui n'ont rien à perdre, ont longtemps mené au score.

Il aura fallu le talent de Riyad Mahrez pour remettre in extremis les compteurs à zéro alors que les pronostics annonçaient une victoire écrasante des Fennecs. Dans l'autre rencontre de cette poule, le Sénégal a frappé un grand coup en affichant d'emblée ses ambitions. Il faudra bien compter sur la meilleure équipe africaine du moment qui a fait preuve de réalisme en s'imposant face à la Tunisie 2-0. Et ce réalisme, c'est bien la caractéristique des grandes équipes qui savent faire le dos rond quand ils sont dominés. Les Lions de la Teranga ont, en effet, passé 20 dernières minutes difficiles, avec les assauts des Tunisiens. Mais ceux-ci ont joué de malchance et fait preuve de beaucoup de maladresse.

Abdoulaye Diallo, le gardien sénégalais, a bien mérité son titre d'Homme du match au vu de ses arrêts. On pourrait également parler de ce but refusé à la 90e mn aux Aigles de Carthage par le central camerounais Alioum Sidi, pour un hors-jeu discutable. Le Sénégal s'est donc offert la première victoire de cette CAN après trois matchs nuls. Du coup, les Lions occupent la première place du groupe B. Après deux journées, on peut se satisfaire du niveau de jeu affiché avec des matchs spectaculaires et engagés. Les trois meilleurs joueurs africains de l'année, Riyad Mahrez, Pierre Emerick Aubameyang et Sadio Mané ont également fait honneur à leur statut en marquant pour leurs équipes. Il faudra attendre la fin de la première journée dans les groupes C et D ce soir pour avoir quelques tendances même si tout le monde semble se tenir dans un mouchoir de poche.