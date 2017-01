Ile Maurice: Alain Wong - «J'ai agi uniquement sur la base de mes convictions personnelles»

Chacun agit par rapport à ses convictions. Mon action est basée sur les miennes. Je ne me suis concerté avec personne, sauf mes mandants et ma famille..

Je n'y ai pas pensé ! C'est quelque chose que vous m'apprenez. Et dans cette éventualité, même si Michael Sik Yuen me remplace au Parlement, je ne m'en fais pas... Je ne fais pas ce genre de calcul, moi. Peut-être parce que je ne suis pas le genre de politicien...

Que s'est-il passé entre Xavier-Luc Duval et vous, ce vendredi, au bureau politique du PMSD ? On dit que vous avez été offensé...

Il n'y a aucun parallèle possible. Je n'ai écouté que la voix de mes mandants. Jusqu'ici j'ai toujours agi par amitié. Je ne suis pas ce politicien qui poursuit ses petits intérêts personnels, et je ne suis pas un spécialiste des calculs politiciens. S'ils veulent me jeter dans la poubelle de l'Histoire, qu'ils le fassent, je ne vais pas m'abaisser à leur niveau... Je veux aider à construire mon pays.

