Burundi: Quand le « chacun pour soi » devient la règle dans le pays

Choqué par la montée en puissance de l'individualisme au Burundi, le blogueur Prosper Niyonkuru dénonce une société en pleine crise des valeurs.

Il est 15h00 environ, sur le pont Ntahangwa haut. Un jeune conducteur de taxi-vélo en provenance de Kamenge est grièvement blessé suite à un accident de la route. Endormi sur le bas côté, son abdomen est ouvert. Les intestins sont dehors. Ses confrères taxis-vélos assistent à la scène comme au cinéma. Les piétons approchent, les plus émotifs quittent les lieux, les chauffeurs de bus, des taxis et des particuliers ralentissent leurs véhicules, le temps de jeter un coup d'œil à la scène macabre, pour enfin appuyer sur l'accélérateur. La victime crève sous les flashs des androïdes. Chacun des passants veut balancer en premier les images sur les réseaux sociaux.

Le blessé fait quelques mouvements des mains, histoire de montrer qu'il est encore en vie. Ça fait plus de dix minutes qu'il est allongé. Le sang coule de tous les côtés. Et les voitures poursuivent leur interminable caravane. C'est après 15 minutes qu'un homme en voiture TI s'arrête sous la pression d'un policier. Celui-ci a d'abord barré la route pour que le pauvre blessé puisse être transporté à l'hôpital.

Une société impitoyable

La douloureuse scène suscite pas mal de questions aux quelques âmes encore sensibles : où sont passé nos valeurs de charité et d'entraide ? Que vaut la vie aux yeux des Burundais actuellement ? Que prêchent les églises pleines à craquer tous les dimanches ? « Notre société devient de plus en plus impitoyable. Elle tend à être une jungle », s'emporte un passant qui assistait impuissant, se demandant à quoi ressemblera le Burundi dans dix ou quinze ans si l'on garde ce statu quo.

L'abbé Adrien Ntabona, spécialiste de la culture burundaise, place la cause d'une telle crise des valeurs en relation avec la situation du pays qui change au jour le jour [insécurité, problème d'emplois, sécurité alimentaire, ... (Ndlr)]. De plus, ajoute-t-il, le monde évolue vers l'individualisme, où le « chacun pour soi » prime. Selon l'abbé, pour renverser la tendance, il faut créer un autre courant de pensée capable de restaurer les valeurs humaines. Et cela se fait au niveau de l'enseignement. « Ce n'est pas facile. Ça prend du temps. Mais nous devons tous nous investir », conclut le moine.