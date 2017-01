Mauritanie: Lancement d'un atelier national sur la planification opérationnelle du projet d'adaptation au changement climatique

La capitale a abrité lundi les travaux de l'atelier national de validation de la planification fonctionnelle du projet d'adaptation au changement climatique en milieu rural et de gestion des ressources naturelles en Mauritanie.

Cette rencontre est organisée par le ministère de l'environnement et du développement durable avec la collaboration l'Agence allemande pour la coopération technique (GIZ).

La rencontre, qui réunit tous les départements concernés et les ONGs, intervient pour réaffirmer la volonté des pouvoirs publics de mettre en oeuvre une politique environnementale efficace pour servir le développement durable et fondée sur l'Homme et son système environnemental.

Le secrétaire général du ministère, M. Mady Ould Taleb a, lors de l'ouverture de l'atelier, qui dure 4 jours, souligné que le département de l'environnement a, très tôt, pu concevoir une série de programmes et projets ambitieux avec les différents partenaires dans les domaines prioritaires, ce qui a donné des résultats importants au niveau organisationnel et politique.

Il a indiqué que son ministère s'attelle à honorer ses engagements au sujet de la protection de l'environnement dans le cadre d'un partenariat nouveau orienté pour donner des résultats, relevant que les activités des projets d'adaptation au changement climatique en milieu rural et de gestion ds ressources naturelles (ProGRN) s'inscrit dans le cadre des mesures de réponse sur le terrain et notamment d'appui au développement local ainsi que de la qualité de vie en milieu rural.

Les aspirations et performances du secteur de l'environnement représentent, dit Ould Talb, une partie du programme du Président de la République pour l'exécution duquel planche le gouvernement.

Mme Carola Muller Holtkemper, ambassadrice de la RFA, avait, pour sa part, dans son mot, loué le partenariat unissant son pays à la Mauritanie notamment en matière de préservation de l'environnement.

Elle a dit que son pays continuera à appuyer la Mauritanie dans son processus de développement à travers les deux projets ci-haut cités pour atténuer la pression des changements climatiques sur les populations du rif.

Le ProGRN, objet de l'atelier, vise améliorer les performances en matière de gouvernance et de gestion durable des ressources naturelles à travers 3 composantes: appui et mise en oeuvre des politiques environnementale et climatique; préservation de la qualité du milieu marin et côtier et gestion décentralisée des ressources naturelles dans les zones agricoles, forestières et pastorales.

Quant au projet d'adaptation au changement climatique, il entend atténuer l'impact des changements climatiques au niveau des wilaya du Brakna et de l'Assaba à travers certains projets d'agriculture irriguée, de développement de l'élevage et d'appui aux réseaux d'approvisionnement en eau potable.