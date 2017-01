Algérie: Orientation vers l'ouverture d'un grand nombre de salles de cinéma au niveau national

Battu par le Sénégal dimanche dans le groupe B de la CAN 2017, la Tunisie prépare sa prochaine… Plus »

A l'occaion, M. Mihoubi a assisté à des activités artistiques de Tissemsilt et de Timimoune (Adrar) et à la remise symbolique de cartes d'artistes dont le doyen de la chanson bédouine, cheikh El Miloud El Fialari.

M. Mihoubi a présidé, en outre à la maison de la culture "Mouloud Kacim Nait Belkacem" de Tissemsilt, la cérémonie de clôture de la caravane nationale "Yennayer, une richesse commune aux Algériens" où il a souligné que son département ministériel a noté un intérêt important à la célébration du nouvel an amazigh par les familles algériennes et les médias.

Le ministre a suivi un exposé sur les fouilles archéologiques au fort de Taza dans la commune "Bordj Emir Abdelkader" et visité la bibliothèque principale de lecture publique du chef-lieu de wilaya. Il a inauguré aussi le théâtre de plein air et visité une salle de théâtre et de projection de films.

"L'amendement constitutionnel du 16 avril 2016 a comporté un article protégeant le patrimoine matériel et immatériel dans notre pays", a déclaré le ministre ajoutant que la protection du patrimoine matériel et immatériel est un acquis constitutionnalisé imposant des responsabilités à s'occuper de ce legs.

Lors d'une émission de radio, le ministre a rappelé que l'UNESCO a classé, l'année dernière, Ahellil, le cortège de Labiodh Sidi Cheikh et Imzad comme patrimoines immatériels universels dans le cadre des efforts de son ministère à accorder une importance capitale au patrimoine matériel et immatériel de notre pays.

D'autre part, le ministre a indiqué que la wilaya de Tissemsilt compte un grand nombre de manifestations culturelles et que son département ministériel réfléchit actuellement sur l'organisation d'un rendez-vous culturel annuel en concertation avec les instances culturelles locales pour permettre à la wilaya de relancer son développement et son épanouissement culturel.

