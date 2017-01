Afrique: CAN 2017 - L'Egypte vise une victoire face au Mali

Pour leur premier match dans la CAN 2017 au Gabon, les Pharaons d'Egypte se mesurent aux Aigles du Mali, à Port-Gentil. C'est l'un des chocs de cette première journée ! La sélection égyptienne, la plus titrée dans la compétition, arrive avec une envie féroce de faire taire ses détracteurs, qui l'ont beaucoup critiqué après ses dernières absences en tournoi majeur.

Pouvant compter sur des hommes tels que Salah ou Eleneny, les Pharaons seront dangereux en terres gabonaises et pourrait bien créer la surprise en fin de tournoi. Les Pharaons sont sur une très bonne dynamique avec 3 victoires consécutives face au Congo, au Ghana et à la Tunisie. C'est donc des Égyptiens en pleine bourre qui rencontreront les Aigles du Mali ce mardi pour le compte de la première journée de la poule D de la CAN 2017.

« Ma stratégie m'indique que je dois placer des joueurs qui pourraient gagnér. Pour moi il n'y a pas de différence entre les jeunes joueurs et les anciens. Je mettrai les joueurs les plus utiles aux postes qu'il faut pour qu'on puisse gagner ce premier match. Il est toujours important de commencer une compétition par la victoire. Ça nous mettra beaucoup plus en confiance en vue des prochains matches, » a déclaré le technicien portugais de cette équipe égyptienne, Hector Cuper.

Le pays qui a le plus de victoires en Coupe d'Afrique compte bien ajouter un nouveau titre à son palmarès cette année. Après trois CAN manquées, l'Egypte est en effet de retour. A la CAN 2017, les Pharaons emmenés par Mohamed Salah ont été versés dans le groupe D en compagnie du Mali, leur premier adversaire, de l'Ouganda et de l'un des favoris, le Ghana.