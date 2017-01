Mali: CAN 2017 - Hamari Traoré - « On sait ce que l'on veut »

Le Mali compte sur une équipe particulièrement dense physiquement pour faire des dégâts à la CAN 2017. Les Aigles débutent la compétition ce mardi en se mesurant aux Pharaons d'Egypte pour le compte de la première journée dans le groupe D. Amoindris par deux forfaits de taille de dernière minute (Adama Traoré et l'expérimenté portier Soumaïla Diakité), le Mali d'Alain Giresse a tout de même des atouts à faire valoir, notamment les frères Yatabaré, Marega et Bissouma, mais devra composer avec le reste de son effectif moins habitué à performer au plus haut niveau.

Si la première place devrait a priori se jouer entre les Ghanéens et les Egyptiens, il faudra se méfier des Maliens qui n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien créer la surprise en éliminant l'un des deux de gros de cette poule D de la CAN 2017.

Le latéral droit Hamari Traoré des Aigles se montre optimiste quant à une issue favorable de la rencontre face à l'Egypte. « On est un groupe de 23 joueurs. S'il y a des blessés, il y aura forcément des joueurs qui pourront les remplacer. On ne se prend pas la tête pour ça », rassure joueur à qui les Pharaons et leurs 7 couronnes continentales en 22 participations ne font pas peur. Lui qui est à sa toute première CAN en 10 phases finales pour le Mali. « Il y a un très bon état d'esprit dans le groupe. On est conscients de ce qu'on est venus chercher ici. On sait ce que l'on veut. On va procéder étape par étape, match par match. Contre l'Egypte on va essayer de prendre les 3 points et après on verra le reste. On ne connait pas bien cette équipe égyptienne. On se focalise sur nous-mêmes et sur le match. On fera tout bien et on sait que le résultat, il sera là,» a ajouté Traoré dans des propos relayés par footmali.com.