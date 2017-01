Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Florent Ibenge ne s'enflamme pas

Les Léopards de la RDC occupent la première place du groupe C de la CAN 2017 après leur succès face aux Lions de l'Atlas du Maroc sur un but à zéro. Une réalisation signée Junior Kabananga à la 54e minute.

«L'adversaire était positionné avec un surnombre au milieu de terrain. On a décidé de jouer avec des joueurs un peu plus haut. Ce qu'il fallait faire, c'était d'être patient. On savait qu'en sortant ça pouvait payer si on restait très costaud derrière. (Contre la Côte d'Ivoire) Tous les matches sont compliqués. Il ne faut pas vous fier au nul (0-0) de la Côte d'Ivoire, cela reste l'équipe capable de faire nul contre la France. Tout sera difficile, » a confié Florent Ibenge le sélectionneur de la RD Congo,

Emmenée par son ambitieux sélectionneur Florent Ibenge, la République démocratique du Congo a connu un premier match difficile dans cette CAN 2017 au Gabon. Le Maroc a malmené la sélection congolaise. Mais le vieil adage « dominer n'est pas gagner » s'est vérifié sur la pelouse peu reluisante du stade d'Oyem : c'est bien la RDC qui l'a emporté sur le plus petit des scores (1-0).