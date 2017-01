Afrique: (G - B) 2e journée - La Tunisie débute sa préparation pour le match de l'Algérie

"Nous sommes conscients de la grande valeur de l'équipe algérienne, notamment au niveau offensif, mais nous sommes aussi confiants quant aux moyens de notre équipe qui garde le moral malgré la défaite et reste bien déterminée à se racheter en faisant preuve de vigilance en défense et d'application en attaque", a t-il ajouté.

"Il faut tourner la page du premier match face au Sénégal, malgré l'amertume en raison du grand gâchis en attaque et du grand nombre d'occasions ratées alors que l'adversaire a bien exploité le peu d'opportunités de but crées. Nous devons de ce fait bien se concentrer à l'approche des buts face à la sélection algérienne", a-t-il souligné.

"La rencontre face à l'Algérie s'annonce décisive et nous n'avons d'autre choix que la victoire face à notre prochain adversaire dont on connait toutes les qualités avec de grandes individualités, mais aussi des points faibles qu'on essayera d'exploiter", a indiqué Larry Azouni à l'agence tunisienne TAP.

CAN 2017- Soudani blessé et forfait contre la Tunisie

