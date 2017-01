Afrique: CAN 2017 - L'Egypte, un retour prometteur sur la scène continentale ?

Le groupe D entre dans la danse de la CAN 2017 ce mardi 17 janvier, avec le retour de l'Egypte, nation la plus couronnée de cette compétition (7 titres).

Absente lors des trois dernières éditions (2012, 2013, 2015), l'Egypte est tout de même considérée comme l'un des favoris de cette compétition. Et il y a de quoi, puisque l'expérience de cette équipe constitue l'une de ses forces. 90 matches figurent au compteur de l'Egypte en phase finale de coupe d'Afrique des nations, un record dans cette compétition. Les Pharaons pourront aussi compter sur 4 joueurs très expérimentés rescapés de la CAN 2010. Et que dire de Mohamed Salah, auteur d'une très bonne saison du côté de l'AS Rome. L'ancien attaquant de Chelsea a démontré lors des éliminatoires qu'il peut prendre tout un match à lui tout seul. Il est donc l'une des stars attendues à la CAN Gabon 2017 et sa précision devant le but sera certainement un gros atout pour son pays.

Toutefois, n'oublions pas que la sélection égyptienne est en pleine reconstruction. Trois phases finales de CAN ratées, c'est beaucoup et ce sera sans nul doute l'une des faiblesses de cette sélection. En plus, des 23 joueurs retenus pour la compétition, 19 participent pour la première fois à la Coupe d'Afrique. Tout le contraire d'un pays comme le Ghana par exemple, dont presque toute l'équipe était en Guinée Equatoriale il y a deux ans.

La première sortie des Pharaons contre le Mali ce soir permettra d'avoir une idée de ce dont seront capables Salah et ses camarades. Le match se joue à partir de 19 heures (GMT).