Congo-Kinshasa: CAN 2017 / Benatia - « C'est le football, c'est parfois cruel »

Pour sa première sortie de la CAN 2017 contre la RD Congo, le Maroc a dominé dans le jeu, mais ce sont les Léopards qui ont gagné à la fin de la rencontre. Forcément, ça a laissé des déceptions chez Mehdi Benatia.

« On avait l'impression de faire le match qu'on avait envie de faire, de dominer notre sujet. Il y avait des occasions du début à la fin. On a pris la transversale, leur gardien a fait un bon match aussi, on avait une belle opportunité à la fin avec El Arabi, mais on n'a pas réussi à mettre ce petit but qui nous aurait permis de revenir dans le match. On a encaissé un but en début de seconde période, donc forcément on est déçus. On avait l'impression de faire ce qu'il fallait, mais malheureusement ça n'a pas suffit. C'est le football, c'est parfois cruel », a dit le défenseur des Lions de l'Atlas en zone mixte, après la rencontre.

Benatia se projette déjà sur l'important deuxième match qui attend le Maroc contre le Togo.

« Le prochain match est déjà décisif, on n'a pas le choix. Pour espérer passer, il faut arracher la victoire. C'est clair. L'objectif pour le Maroc cette année, c'est de sortir de la poule, donc il faut faire deux victoires après cette défaite ».