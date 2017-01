Angola: Des progrès dans le processus de déminage

Huambo — Les partenaires et sponsors internationaux du processus de déminage en cours dans le pays ont reconnu, lundi, des progrès significatifs dans ce domaine.

La reconnaissance est venue des représentants des ambassades du Royaume-Uni, de la Suède et des États-Unis, lors de la commémoration du 20ème anniversaire de la visite de la Princesse Diana en Angola.

Pour le chargé d'affaires de l'ambassade britannique, Andrew Ford, l'Angola a toujours été un bon exemple des relations de coopération avec son pays dans ce domaine, admettant toutefois qu'il y a encore beaucoup à faire pour que le peuple angolais soit libre des impacts négatifs des mines.

Selon lui, il y a divers progrès réalisés par l'Angola en tenant compte de kilomètres de terres désamorcées des engins explosifs, un fait qui satisfait la communauté internationale, et démontre que l'Etat est engagé s'intéresse au développement de son peuple.

Le déminage a permis la construction des infrastructures sociale et économique dans les collectivités, notamment les écoles, les hôpitaux et la réhabilitation des routes et des chemins de fer, pour permettre le bien-être des Angolais.

"En dépit de ces progrès, il reste encore beaucoup à faire, puisque l'Angola reste l'un des pays les plus minés du monde où, dans certaines régions, les gens vivent dans la peur, et sont privés de l'utilisation de la terre comme source de nourriture et de revenus pour le développement économique et social " a-t-il dit.