Egypte/Mali: CAN 2017 /El-Hadary - « On revient avec la ferme volonté de remporter la Coupe »

C'est au tour du groupe D de se lancer dans la CAN 2017 mardi, avec le grand retour de l'Egypte, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition mais absente lors des trois dernières éditions. En pleine renaissance, l'Egypte compte bien disputer une compétition à la hauteur de son palmarès (7 titres). Avec leur pépite Salah et une équipe très rugueuse à toutes les lignes, les Pharaons entament cette CAN 2017 avec des certitudes. Les Egyptiens inaugurent leur retour à la CAN en affrontant le Mali ce mardi pour le compte de la première journée dans le groupe D.

« Nous sommes très déterminés pour ce match face aux Aigles du Mali. Après avoir manqué les trois précédentes éditions de la CAN, on revient avec la ferme volonté de remporter la Coupe. Pour ce faire, il faudra d'abord gagner contre le Mali aujourd'hui lors de cette première journée. On respecte tous nos adversaires. Ensuite on essayera de gagner match par match. C'est un honneur pour moi et mes coéquipiers de représenter l'Egypte à cette CAN et nous allons tout faire pour hisser haut les couleurs de notre pays. Sur le plan personnel, je suis à ma quatrième Coupe d'Afrique des Nations dont j'ai été trois fois champion d'Afrique », a confié le capitaine des Pharaons d'Egypte Essam El-Hadary.

Les chances des Pharaons à cette CAN 2017 reposeront, entre autres, sur la présence de Mohamed Salah, étincelant avec la Roma.