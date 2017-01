Togo/Maroc: CAN 2017 - Djene Dakonam se projette déjà sur le match contre le Maroc

Les Eperviers du Togo ont tenu en échec le champion en titre, la Côte d'ivoire, dans le premier match du groupe C de la CAN 2017. En fin de partie, certains acteurs ont accepté de livrer leurs impressions en zone mixte. C'est le cas du défense togolais Djene Dakonam qui est heureux du match nul effectué et se projette déjà sur la prochaine rencontre des Eperviers.

« Je suis satisfait du résultat, on a un groupe formidable, on a joué très compact. On va essayer de gagner le prochain match et se qualifier pour les quarts de finale », a confié le joueur.

Le Togo joue le Maroc le vendredi prochain à partir de 19 heures GMT. Une rencontre importante dans le groupe C de cette CAN 2017.