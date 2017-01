Afrique: CAN 2017 - Hervé Renard - La RDC « une équipe très difficile à manœuvrer »

Trop peu inspiré offensivement, le Maroc est resté à la merci de la RD Congo qui a marqué sur son unique véritable occasion (1-0). Les hommes d'Hervé Renard sont déjà en danger dans cette CAN 2017.

«Je pense qu'on est bien entré dans ce match, avec une première mi-temps aboutie. On a posé beaucoup de problèmes à la RDC, une équipe très difficile à manœuvrer. On a eu des opportunités dans le match, mais on n'a pas été efficace dans la zone de vérité. On concède un but sur l'une des seules occasions de la RDC. C'est le football, il faut être efficace. Dans une compétition comme la CAN, il ne faut surtout pas se décourager, il y aura beaucoup de rebondissements, c'est à nous de nous mettre dans de bonnes conditions face à la Côte d'Ivoire pour le troisième match,» a confié Hervé Renard le sélectionneur du Maroc.

Une bien mauvaise entame de la CAN 2017 pour des Marocains qui n'ont plus dépassé le premier tour de la compétition depuis 2004, alors que les Congolais s'emparent eux de la première place de ce groupe C, Ivoiriens et Togolais n'ayant pas réussi à se départager un peu plus tôt (0-0).