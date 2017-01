Afrique: CAN Total 2017 - Canal+ au cœur de la compétition avec ses décodeurs à 5000 Fcfa !

5 000 Fcfa ! C'est le prix exceptionnel fixé par Canal+ pour ses décodeurs en cette période où le continent africain vibre au son de la CAN 2017. Du jamais vu ! Canal+, qui est au cœur de l'événement, offre presque gratuitement ses décodeurs aux Togolais. L'objectif est de rendre la compétition accessible à un grand nombre.

Pour permettre à ses abonnés de vivre la CAN 2017 comme s'ils y étaient, Canal+ mobilise ses équipes éditoriales et techniques. Grâce à elles, les abonnés disposeront d'un dispositif d'antenne exceptionnel avec 100 % de la compétition soit les 32 matchs diffusés en direct et en exclusivité. Canal+ Sport 1 est la chaîne dédiée à la CAN avec la diffusion de 28 matchs. 4 matchs seront diffusés sur Canal+ Sport 2 pendant les troisièmes matchs de poule. Chaque rencontre bénéficiera d'un traitement journalistique exceptionnel grâce aux commentaires des journalistes sportifs Canal+ et des meilleurs consultants, tous experts et passionnés du football africain. En plus de ces derniers, des journalistes reporters seront également mobilisés pour suivre au quotidien chaque équipe dans les quatre villes du Gabon où se déroule la compétition (Libreville, Franceville, Oyem et Port-Gentil).

Et après les rencontres, l'émission Soir de CAN fera le point sur les faits marquants et différents temps forts de chaque journée de compétition et se projettera aussi sur les matchs à venir. Coulisse, insides, images exclusives, actualité des équipes, décryptage des enjeux, reportages et débats seront au programme.

La CAN 2017 se vit aussi sur le web, notamment grâce à myCANAL, un service gratuit pour tous les abonnés des BOUQUETS CANAL+ qui leur permet de regarder l'intégralité des matchs en direct sur leur smartphone ou leur ordinateur (http://www.canalplus-afrique.com/mycanal).

Sur les pages Facebook de Canal+ Afrique, de Canal+ Sport Afrique et de Talents d'Afrique, toutes les informations immanquables seront publiées pour être au plus proche de l'actualité de la compétition en temps réel avec notamment des photos et vidéos des plus belles actions et des plus beaux buts ; des Facebook live quotidiens avec les journalistes, consultants et invités pour des questions/réponses. Les internautes seront invités régulièrement à poser des questions et à répondre à des sondages qui seront relayés dans l'émission Soir de CAN.

La CAN se vit sur les BOUQUETS CANAL+ !