Madagascar: Sûreté industrielle et minière - Aucune loi en faveur des travailleurs jusqu'à présent

Les conditions des travailleurs des industries minières ne correspondent pas à l'importance que ces domaines revêtent dans la vie aussi bien économique que sociale du pays.

Une situation qui se manifeste par le non-respect de la loi concernant les conditions des travailleurs, notamment celles relatives à la sécurité et à la sûreté en général et qui seraient le fruit des « défaillances de l'ancien code minier » d'après le ministre auprès de la présidence en charge des Mines et du Pétrole Ying Vah Zafilahy. Avant d'ajouter que « de nombreuses dispositions des lois ne sont pas encore respectées et appliquées en matière d'exploitation minière et industrielle ».

L'atelier sur la sécurité industrielle et radiologique dans l'industrie minière qui se déroule à Mangasoavina arrive donc à point nommé. S'étalant sur trois jours, organisé de concert par le Bureau International du Travail et l'Office des Mines Nationale et des Industries Stratégiques, l'évènement regroupe des représentants des départements ministériels en relation avec les mines et les pétroles, ceux des industries minières et des experts internationaux.

Sensibilisation. A travers cet atelier, les organisateurs tenteraient de sensibiliser les acteurs sur la nécessité de porter une attention particulière sur les risques industriels et radiologiques encourus par les employés. En effet d'après Dina Ralainirina Randriantsizafy, responsable de la Dosimétrie auprès de l'Institut National des Sciences et Techniques appliquées (INSTN) : « les secteurs industriels et miniers représentent des risques à part comparés aux autres industries ». Il faut toutefois attendre l'application du prochain code minier pour voir une modification sur la sûreté industrielle et radiologique. Comme l'a affirmé Ying Vah Zafilahy : « les notions de sûreté et de sécurité industrielle et minière vont être mises en avant dans ce prochain code ». Wait and see.