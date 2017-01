Madagascar: Quatre jours dédiés au hip hop! - « Battle for peace ambony ambany ».

La Danceteam Madagascar promet une édition aussi spectaculaire que les précédentes.

Du 22 au 26 février, les amateurs seront plongés dans l'univers du hip hop et de la danse urbaine.

Jamais deux sans trois ! Après deux éditions réussies, les organisateurs du festival de danse hip hop ont décidé de rééditer l'évènement. Du 22 au 26 février, « Battle for peace ambony ambany » investira l'Institut Français de Madagascar. Breakdance, popping, locking, house dance, ragga dancehall, krump... toutes les danses qui font le bonheur de la jeunesse d'aujourd'hui seront au programme du festival. Outre les spectacles de rue et les différentes restitutions, l'évènement fera la part belle aux ateliers. Et pas avec n'importe qui mais avec des danseurs reconnus dans le milieu du hip hop, issus de différents pays. Outre les compagnies malgaches, la Danceteam Madagascar a effectivement invité des chorégraphes et groupes qui nous viennent du Cameroun, de Berlin et de la Suède. La Cie Zora Snake, l'Allemand Niel Storm et le Suédois Niki Tsappos partageront ainsi leur savoir-faire avec les professionnels mais également les amateurs de danse malgaches. Les ateliers, selon les explications, ne se dérouleront pas uniquement en salle. D'autres, destinés au grand public, auront lieu sur le parking de l'IFM.

Concours. Ateliers, partage et restitutions seront au menu, mais ce qu'attendent la plupart, c'est l'occasion de montrer leur talent. Les organisateurs ne décevront pas les stars en herbe. La compétition, celle qui fait la renommée du festival aura lieu. Elle tourne autour de plusieurs concours : le battle b-boying, le concours show chorégraphique et le battle AmbonyAmbany 2 vs2. Le concours show chorégraphique ? Il se décline en show interétablissements et show pro. Selon les explications « Le premier est destiné à tous les établissements scolaires et universitaires publics ou privés, laïcs ou d'obédiences religieuses. Les disciplines englobées dans la danse urbaine (hiphop, looking, popping, breaking, raga dancehall, housedance) forment l'instrument permettant aux participants de peaufiner leur pièce chorégraphique ». Chaque établissement peut être représenté par plusieurs groupes d'élèves/d'étudiants. Chaque groupe doit être composé de 10 à 20 élèves/étudiants. Les deux meilleurs shows s'affronteront dans un battle chorégraphique de 10 mn. Ce battle désignera le vainqueur. Le battle « Ambony Ambany » 2vs2 rassemble quant à lui, le breakdance et la danse debout. Chaque groupe forme un duo bboy/danseur debout. L'essentiel dans ce concours est la cohésion du groupe et la combinaison des deux disciplines de danses. En attendant la date du 22 février, les danseurs peuvent donc perfectionner leurs techniques et leur style afin de devenir le meilleur et pourquoi pas remporter les différents concours ?