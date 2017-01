Madagascar: Rugby / LFT - Des maillots pour trois associations !

Le LFT (Lycée Français de Tananarive) en collaboration avec l'AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger) a offert des maillots aux associations ayant participé au Tournoi de Rugby de l'Océan Indien, TROI vendredi à Ambatobe.

Dans le cadre du slogan du TROI « Solidaire sur et hors du terrain », le LFT a fait don de 40 maillots respectivement pour les associations Pachamama, les JSM (Jeunes Sportifs de Manjakaray) et les EDO (Enfants de l'Ovale). Jamil Maleyran, le proviseur du lycée a officialisé la donation durant le partage de la « galette de la solidarité ». Cette manifestation sportive a eu lieu grâce au dynamisme des enseignants d'EPS du LFT. Un tournoi organisé pour élargir la coopération éducative et développer un partenariat économique avec les entreprises de Tananarive, affirme Dumeaux, un des organisateurs du TROI. Cette solidarité ne s'arrêtera pas là vu que le prochain tournoi se déroulera en février.

Bénéficiaires. « JSM » est une association de jeunes habitant le quartier de Manjakaray qui s'autofinance. « Le partage de la passion du rugby nous a permis de monter des équipes permettant aux jeunes d'exprimer leur talent. Ce tournoi était une bonne occasion pour les joueurs de s'ouvrir au monde » a expliqué Olivier Ratsiferana, président du JSM. L'EDO est une association qui s'occupe des enfants défavorisés dans les localités de Sabotsy-Namehana, de Lazaina et d'Amboditsiarivo.

Elle oriente les jeunes vers le rugby, mais parallèlement, ils bénéficient également de formations dans d'autres activités comme la langue française, la couture et l'informatique. Elle s'occupe actuellement près de 450 adolescents. Elle travaille en partenariat avec les EDO de France, Total et la BFV-Société Générale, mais reste toujours ouverte à ceux qui veulent apporter leur soutien. La victoire de l'EDO dans la catégorie U13 résulte du travail de longue haleine et d'un entraînement de rigueur et d'un régime diététique selon les responsables. Les jeunes malgaches possèdent vraiment une potentialité à exploiter.